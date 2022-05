Les Citoyens du Monde font un don à la FSBE

C’est dans le cadre de leur premier spectacle bénéfice que les Citoyens du Monde (CDM) de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges ont remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) un don de 15 181 $ pour soutenir la cause de la santé des jeunes et des familles à l’Hôpital de Saint-Georges.

Pendant l’année, environ 450 élèves du programme ont réalisé diverses activités, dont le « Bas de Noël » et ce spectacle « en présentiel » admirablement bien réussi.

« Notre rôle est de contribuer à soutenir notre communauté et, tous ensemble, nous en sommes vraiment très fiers », a dit Sylvie Boulanger, coordonnatrice des Citoyens du monde.

« Nous saluons vos efforts et vos réussites. Vous faites une différence dans le quotidien des enfants malades pour assurer leur sécurité et répondre à leurs besoins», a ajouté l’administrateur de la FSBE François Bégin.

Luce Dallaire, que l’on a prié de monter sur scène a lancé « Vous êtes formidables. Félicitations et merci. Je vous aime ! », sous des applaudissements nourris.

Grâce aux initiatives réalisées, les jeunes du CDM avec l’appui des directions d’écoles, des enseignantes et enseignants attitrés au programme voient à l’acquisition d’un chariot à code bleu à l’unité mère-enfant/pédiatrie et l’achat d’un moniteur de signes vitaux en radiologie à l’Hôpital de Saint-Georges.