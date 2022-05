Le club de l’âge d’or de Notre-Dame-des-Pins cesse ses activités dans la générosité

La pandémie de COVID-19 a fait des dommages collatéraux dans la localité de Notre-Dame-des-Pins alors que le club d'âge d'or local, Joie et Sérénité, cesse ses activités le 31 mai.

En effet, plusieurs des membres de l'organisation ont été emportés par le coronavirus, à un point tel que le club ne regroupe maintenant qu'une poignée de personnes.

En fermant les livres, l'organisation a remis l’ensemble de ses avoirs financiers à des organismes de la région ainsi qu’à la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins.

C'est d'ailleurs cette dernière qui reçoit le montant le plus important, soit 30 000 $, somme que l'administration municipale s’engage à attribuer au financement d’exerciseurs destinés aux personnes de tous âges, et spécifiquement aux aînés, qui seront installés à la Halte du pont couvert Perrault. Cette mesure s’inscrit dans le Plan d’action de la Politique municipale des aînés et de la famille 2022-2027 de Notre-Dame-des-Pins.

Parmi les autres bénéficiaires du club, on retrouve notamment l'Hôpital de Saint-Georges, la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin ainsi que la Maison Catherine de Longpré, qui ont tous reçu un versement de 5 000 $.

Le Club d'âge d'or Joie et Sérénité avait été fondé en 1978.