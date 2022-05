C'est la Semaine québécoise intergénérationnelle

C'est aujourd'hui que débute la Semaine québécoise intergénérationnelle 2022. Jusqu'au 28 mai, cette campagne nationale, coordonnée par Intergénérations Québec, soulignera et valorisera les échanges intergénérationnels à l'échelle du Québec.

Plus de 50 animations qui rapprochent les générations seront organisées par des organismes, institutions et municipalités des quatre coins du Québec. Cette programmation est compilée sur le site Internet d'Intergénérations Québec.

Tous les citoyens sont invités à profiter de cette semaine pour remettre en question leurs préjugés et créer ou renforcer une relation avec une personne plus jeune ou plus âgée.

De son côté, Intergénérations Québec proposera deux événements le 24 mai à Québec :

- Le forum « Âgisme et isolement : Solutions intergénérationnelles » se déroulera au Séminaire de Québec et comprendra une conférence, une table ronde de projets et un atelier. Cette journée sera aussi l'occasion de célébrer les liens intergénérationnels avec le dévoilement des lauréats du concours de la SQI.

- Une soirée de projection de documentaires gratuite, « L'intergénérationnel en action », aura lieu au Musée de la civilisation.

Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif provincial dont la mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire.