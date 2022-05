COVID-19 : plus personne aux soins intensifs en Beauce

Selon le bilan de la Santé publique régionale, depuis le vendredi 20 mai, on compte un décès liée à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. De plus, il n'y a plus personne aux soins intensifs.

La personne décédée résidait dans la MRC de Montmagny. Depuis le début de la pandémie un total de 666 personnes sont décédées.

Voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers de la région administrative concernant les hospitalisations liées à la COVID-19:

- Hôpital de Saint-Georges : deux dans les unités de soins (+1) et aucune en soins intensifs (-1), pour un total de deux.

- Hôtel-Dieu de Lévis : 16 dans les unités de soins (+6) et aucune en soins intensifs (-1), pour un total de 16.

- Hôpital de Thetford Mines : deux personnes dans les unités de soins (0) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de deux.

- Hôpital de Montmagny : deux dans les unités de soins (-2), aucune en soins intensifs (-1) pour un total de cinq.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 22 dans les unités de soins (+5), aucune personne en soins intensifs (-3), pour un total de 22.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 417 nouveaux cas, pour un total de 11 062 452 personnes infectées ;

- Trois nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un total de 15 357 décès ;

- 4 014 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

- 1 351 hospitalisations, soit une augmentation de quatre par rapport à la veille ; 45 nouvelles entrées, 41 nouvelles sorties ;

- 47 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de neuf par rapport à la veille ; deux nouvelles entrées, 11 nouvelles sorties ;

- 9 094 prélèvements réalisés le 22 mai ;

- 211 157 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 173 045 positifs : 219 déclarés pour la journée d'hier, dont 183 positifs.

Pour ce qui est de la vaccination, 2 535 doses administrées s'ajoutent, soit 2 301 dans les dernières 24 heures et 234 avant le 23 mai, pour un total de 19 852 705 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 333 771 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 20 186 476 doses reçues par les Québécois.