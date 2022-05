Une 106e revue annuelle pour le Corps de Cadets 619

Le Corps de Cadets 619 de Beauceville a récompensé ses membres lors de sa 106e revue annuelle tenue le 18 mai au manège militaire.

Vingt-cinq cadets et cadettes âgés de 12 à 18 ans ont paradé et participé à la remise de prix. Le cadet adjudant-chef Xavier Paquet a reçu le prix « Cadet d’exception de la ligue des cadets de l’armée du Canada ». Ainsi, il a mérité une course de 500 $ et la médaille « Strathcona ».

La médaille de la « Légion Royale Canadienne a été remise à la cadette adjudante Cynthia Martel avec une bourse de 100 $.

La période d’inscription, pour septembre 2022, se tiendra les mercredis 7-14-21-28 septembre au manège militaire de Beauceville 870 rte Kennedy de 19 h à 21 h. Ceux-ci et leurs parents qui désirent recevoir de l’information sur la formation et les activités offertes par le Programme des cadets et accessible sans frais à tous les jeunes de 12 à 18 ans peuvent communiquer avec le capitaine Patricia Veilleux au 418-221-3827.