Laurent Larivière participe à la lutte contre les cancers pédiatriques

Un jeune garçon de 9 ans de Saint-Côme-Linière, Laurent Larivière, participe à la vente de tatouages temporaires et d'un jeu vidéo imaginés par lui et trois autres enfants du Québec atteints ou en rémission d’un cancer.

Le tout s'inscrit dans la campagne de soutien financier des marchés IGA à la Fondation Charles-Bruneau pour combattre les cancers pédiatriques.

L'implication de Laurent dans la démarche a été dévoilée aujourd'hui lors d'un point de presse au marché IGA Familles Rodrigue et Groleau de Saint-Georges, en compagnie des propriétaires de l'établissement, Anne-Marie Rodrigue, Jean-François Morin et Jason Groleau.

C'est à l’âge de 6 ans que le garçon qui, outre ses parents, compte quatre frères et sœurs, a reçu le diagnostic d’une tumeur cérébrale nommée craniopharyngiome qui affecte dans son cas les nerfs optiques. Il est présentement dans un état stable grâce aux soins administrés à l'automne 2020 aux États-Unis et aux suivis qu’il continue de recevoir dans l'unité Charles-Bruneau du CHU de Québec/Université Laval. Il n' a plus besoin de porter de lunettes comme avant.

Il a pu reprendre ses activités préférées, lui qui adore faire de la musique, jouer dehors et apprendre toutes sortes de choses grâce aux encyclopédies et documentaires, qu’il adore. Plus tard, il aimerait devenir un spécialiste des animaux exotiques. Son animal préféré est d’ailleurs la girafe.

Outre Laurent Larivière, les trois autres jeunes artistes qui ont participé à la création d’un jeu vidéo mettant en vedette les personnages dont sont inspirés les tatouages sont Jade Lambany (Saint-Hubert), Odélie Hinse (Orford) et Zoé Boyer-Pelletier (Granby).

Le personnage créé par le jeune Beauceron s'appelle Cerises. « Parce que j'ajoute un pot complet de cerises dans ma salade de fruits », dit-il simplement pour expliquer son choix. Cerises au pluriel, parce qu'il y en a deux, qui se déplacent en ski.

Les tatouages, vendus au prix de 2 $ chacun, sont disponibles jusqu’au 22 juin chez tous les marchands IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Le jeu vidéo sera accessible à toutes les personnes qui se procureront un tatouage, grâce à un code QR disponible à l’endos. Pour plus d’information : dursacuire.ca