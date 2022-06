Le 35e Tournoi du coeur récolte plus de 23 000$

Lors du 35e Tournoi du cœur, un total de 23 067 $ a été récolté pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. L’évènement qui se déroulait vendredi au Club de golf de Beauceville a attiré 34 équipes et 136 participants.

Le tournoi comprenait des défis physiques et des kiosques de collations se trouvaient le long du parcours. Il se trouvait sous la présidence d’honneur de Rémi Fortin, FCPA, associé directeur chez Raymond Chabot Grant Thornton.

« Malgré la température qui n’était pas clémente, les golfeurs étaient au rendez-vous et avec le sourire! Les défis proposés tout au long du parcours ont donné une expérience dynamique à cet événement et les gagnants des défis repartaient avec de beaux cadeaux, gracieuseté de plusieurs commanditaires. Nous remercions également tous les partenaires et donateurs qui ont contribué à l’atteinte de notre objectif », indique Richard Poulin, président de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

Tandis que M.Fortin explique que « son objectif, comme président d’honneur, était d’informer les gens de l’immense soutien que la Fondation donne au Pavillon du cœur, ce qui permet d’offrir, à faibles coûts, une multitude de services à la population en plus de ceux offerts pour les maladies cardiaques. »

Il remercie « chacun des joueurs, partenaires, commanditaires et donateurs qui ont permis d’atteindre ce montant, il permettra le soutien du Fonds Accès Cardio qui aide plusieurs personnes à recevoir un diagnostic suite au monitorage cardiaque fait par l’appareil CardioSTAT. »