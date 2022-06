Parrainage Jeunesse veut créer des liens durables

La campagne annuelle de sensibilisation et de financement #Tucomptespourmoi du Parrainage Jeunesse se tient jusqu'au 30 juillet prochain.

L’organisme désire faire prendre conscience à la population l’importance de maintenir des liens sociaux qui sont considérés comme un remède pour le corps et l’esprit.

« Parce que tisser des liens sociaux favorise son mieux-être, celui de son entourage et de sa communauté, aidez-nous à créer des amitiés durables en participant à notre campagne #Tucomptespourmoi. Faites-le en inondant les réseaux sociaux de témoignages de reconnaissance auprès de vos proches, de vos collègues de travail, de vos connaissances ou en nous donnant un petit coup de pouce financier. Chaque geste compte pour réussir à atteindre notre objectif de recueillir 2000 $. La campagne se soldera à la Journée internationale de l’amitié, qui pour nous est l’essence de notre organisme », a souligné Jean-François Fecteau, directeur général de Parrainage Jeunesse de la région Beauce-Etchemin.

Ainsi, pour participer à la campagne, l’organisme invite les gens à utiliser l’expression #Tucomptespourmoi afin de publier des témoignages d’amitié ou de reconnaissance sur les réseaux sociaux aux personnes qui comptent à vos yeux. Ceux qui ne sont pas à l’aise avec la technologie et les réseaux sociaux peuvent le dire en personne, au téléphone ou par textos, voir même par courrier.

L’important, c’est de poser ce geste d’amitié pour procurer l’effet escompté, soit de renforcer vos liens sociaux. Il s’agit d’un facteur de protection pour afficher une meilleure santé physique et mentale.

Aidez Parrainage Jeunesse à remporter 20 000 $

En juin, pour chaque dollar recueilli sur plateforme en ligne CanaDon, Parrainage Jeunesse obtient une chance de remporter un lot de 20 000 $ dans le cadre du Grand défi caritatif canadien. Ce prix sera tiré au hasard le 1er juillet prochain. Pour donner en ligne, les gens doivent se rendre sur le site Web du défi caritatif ou sur celui du Parrainage Jeunesse.

Les fonds recueillis lors de la campagne de 60 jours serviront à bonifier les programmes de mentorat et d’animation ainsi que le Service d’entraide Mamie-Soleil. Ce dernier réseau de bénévoles offre du répit-gardiennage, du soutien et du partage de vécus à des familles ayant des besoins particuliers après la naissance d’un enfant dans la Beauce-Etchemins.

L’an passé, la campagne avait permis d’amasser un peu plus de 1 000 $ dans le milieu, et ce, en plus de solidifier les liens de notre communauté avec une vague de messages d’amitié sur les réseaux sociaux. La campagne a aussi permis à l'organisme de recruter de précieux bénévoles.

« Après deux années difficiles en raison de la pandémie, cette campagne se veut aussi d’attirer davantage de bénévoles aptes à jouer un rôle positif auprès des jeunes pour notre programme de mentorat. Il en va de même pour notre Service d’entraide Mamie-Soleil qui est aussi à la recherche active de bénévoles dans nos quatre MRC que nous desservons actuellement. La demande est particulièrement forte en Beauce-Sartigan et Les Etchemins pour Mamie-Soleil », d'ajoute M. Fecteau.

Pour donner en ligne, visitez le site internet du Parrainage Jeunesse ou communiquez avec nous au 418-221-7123.