Un passage en Beauce du Tour cycliste des policiers de Laval

Quelque 14 policiers de la Ville de Laval, accompagnés de bénévoles, étaient de passage en Beauce hier dans le cadre du 25e Tour cycliste de ce corps policier qui ramasse des fonds pour Opération Enfant Soleil.

Parti lundi de Laval, ces policiers pédaleront plus de 1100 Km en six jours à travers plus de 80 municipalités, jusqu'à Québec. Le tour prendra fin ce samedi 4 juin.

En Beauce, les agents cyclistes sont arrivés de Thetford Mines pour traverser Saint-Éphrem, Saint-Benoît-Labre, puis atteindre la rive Ouest de la Chaudière à Saint-Geroges et longer ensuite la rivière jusqu'à Québec.

Mentionnons que lors de leur passage en Beauce et dans la Capitale-Nationale, les policiers lavallois étaient accompagnés à vélo par des collègues du Service de police de la Ville de Québec.

« Nos policiers relèvent un défi sportif de taille. Pour chaque coup de pédale, chaque kilomètre franchi, ils incarnent l’espoir d’un avenir en santé pour tous ces enfants et parents dans le besoin. Je tiens à souligner leur dévouement et à remercier l’ensemble des partenaires, commanditaires et bénévoles de cette édition », a signalé Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Depuis la création de l'événement en 1997, le Tour cycliste des policiers de Laval a permis d'amasser un montant considérable de plus de 1,7 million de dollars.

Avec la collaboration de notre photojournaliste Jessy Pouliot.