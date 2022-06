COVID-19 : plus que cinq patients dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches

Deux organismes de la Beauce se sont distingués lors de la remise des Prix d’Excellence du réseau de la santé et des services sociaux du Québec qui s'est tenue le 26 mai. Il s’agit du Groupe Espérance et Cancer qui accompagne les personnes atteintes de la maladie et leurs proches dans la MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins. Il y a ...