Opération Nez rouge cherche un partenaire en Nouvelle-Beauce

Afin de la supporter dans son mandat de planifier, organiser et coordonner le déroulement de l'Opération Nez rouge en Beauce-Etchemins, la Fondation des Dragons inc., maitre d’œuvre régional, recherche activement un organisme partenaire sectoriel pour le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce (Secteur Beauce-Nord).

L’organisation en question doit obligatoirement avoir un volet sport et/ou jeunesse s’adressant spécifiquement aux personnes de 0-25 ans.

Sachant que la centrale des bénévoles pour le secteur Beauce-Nord est située à l’école Maribel de Sainte-Marie, sous l’autorité du coordonnateur d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins, le partenaire choisit aura les responsabilités suivantes :

- voir au bon fonctionnement de la centrale des bénévoles de son secteur;

- encadrer, former et superviser les bénévoles de son secteur;

- assister et supporter l’organisation régionale dans le recrutement de bénévoles et la formation d’équipes de raccompagnateurs;

- récolter les pourboires reçus des équipes de bénévoles et en faire le dépôt journalier;

- transmettre les statistiques journalières à la coordination régionale à la fin de chaque soirée de fonctionnement.

En retour, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins versera 90% des pourboires récoltés, plus cinquante pour cent des nouvelles commandites sectorielles audit partenaire.

« Ce nouveau défi est motivant, payant et vous offre une visibilité unique tout en contribuant à la sécurité des personnes dans le temps des fêtes », a indiqué Steeve Labbé, coordonnateur de l’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins, avec qui les intéressés peuvent communiquer directement par courriel ([email protected]).