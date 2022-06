Près d'un million $ pour appuyer sept projets dans Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui par voie de communiqué de presse l'attribution d'une somme de 965 730$ accordée à huit organismes pour divers projets qui visent à augmenter les services à la population sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan.

Les argents proviennent du programme de Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les projets financés sont les suivants :

Piste cyclable/MRC Beauce-Sartigan — 350 000 $

Aménager une piste cyclable de 13 kilomètres sur l’ancienne emprise ferroviaire du Québec Central pour relier la municipalité de Notre-Dame-des-Pins au secteur Cumberland de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines. Les travaux incluront le démantèlement de l’ancienne voie ferrée située dans le périmètre urbain de la ville de Saint-Georges et la construction du sentier cyclopédestre.

Implantation d’un centre de récupération des matières organiques (Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud) — 200 000 $

Implanter une entreprise de récupération des matières organiques, en partenariat avec l’entreprise Viridis, pour récolter et traiter ce type de matière directement à partir du « bac vert ».

Démarcheur régional pour l'établissement d'un projet de transformation des bois sans preneur (Association des propriétaires de boisés de la Beauce) — 182 000 $

Embaucher un démarcheur pour poursuivre le travail nécessaire pour implanter un projet de transformation des bois sans preneur dans la région de Chaudière-Appalaches.

Construction d’un pavillon agroalimentaire à Saint-Honoré — 80 000 $

Construire un pavillon agroalimentaire d’une dimension de 60 pieds par 70 pieds pour améliorer l’expérience des visiteurs de l’Exposition agricole. Les producteurs et les transformateurs pourront s’y installer pour offrir leurs produits en période estivale.

Réaménagement des services de l’Assiettée beauceronne et de l’Accueil inconditionnel (Au Bercail de Saint-Georges) — 75 000$

Développer des services externes pour mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables et désaffiliées. Pour ce faire, une cuisine complète sera ajoutée pour les cuisines collectives ou autres activités d’éducation populaire de même que des espaces de bureau et des espaces communs favorisant les projets collectifs.

Achat d’une surfaceuse (Club Motoneigiste Beaux Sentiers inc.) — 45 000 $

Acquérir une nouvelle surfaceuse pour notamment améliorer l’état des sentiers de motoneige et favoriser la rétention des bénévoles.