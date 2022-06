Jacinthe Jacques honorée pour son engagement bénévole

Depuis une quarantaine d’années, Jacinthe Jacques se dévoue envers les gens de Saint-Simon-les-Mines. Ainsi, elle a reçu deux prix hommage de la part du gouvernement du Québec.

Le 26 avril, le prix Hommage bénévolat-Québec pour la région de Chaudière lui a été remis par le ministre Jean Boulet et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Alors que le 22 mai, le Lieutenant-gouverneur, Michel Doyon lui a donné la Médaille reconnaissant son remarquable engagement bénévole au sein de sa communauté.

Pour ne citer que quelques exemples de son dévouement, elle s’est impliquée lors des Fêtes champêtres, pour les camps de jour des enfants, les activités du 50e anniversaire de la Municipalité. Elle a repeint la statue de la vierge située devant l’église à trois reprises, a mis en place une ligue de pétanque intergénérationnelle dont elle est la responsable depuis 2012. Elle a participé au comité qui a permis d’acquérir le terrain de pétanque, elle a été secrétaire-trésorière de l’Œuvre des loisirs et directrice du comité municipal des loisirs. Elle a préparé de nombreux rallyes (bottines, automobile, dictionnaire) et de nombreuses chasses aux trésors. Elle a participé à l’élaboration du programme des aînées en santé dont elle anime la section cognitive et elle est la secrétaire-trésorière du Club de l’âge d’or depuis 11 ans. Et, sans oublier qu’elle n’a pas peur de se salir les mains en participant au nettoyage des fossés le long des routes et à l’entretien des plates-bandes de la Municipalité.

La première version du logo de la Municipalité

Soulignons que la première version du logo de la Municipalité est une réalisation de Jacinthe Jacques, conseillère municipale de 1985 à 1989. L’illustration de ce personnage surnommé, Mégot d’or, fut l’emblème de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines durant de nombreuses années. On le voit encore lorsque l’on consulte les archives.