Le Havre l'Éclaircie actualise son logo

Pour souligner le 40e anniversaire de l’organisme Havre l’Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, le logo a été actualisé.

C’est lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 7 juin que le dévoilement a eu lieu. Plus d’une quarantaine de femmes membres étaient présentes pour assister à l’AGA, en plus de prendre part à ce lancement. Le conseil d’administration était d’ailleurs très heureux de pouvoir rassembler les membres de la corporation en présentiel pour l’occasion.

Havre l’Éclaircie a également présenté ses réalisations de l’année 2021-2022 et a donné le coup d’envoi aux festivités entourant son 40e anniversaire.

Isabelle Fecteau, directrice du Havre l’Éclaircie, s’est exprimée sur les motivations de ce changement : « Avec ce nouveau logo, nous lançons officiellement les célébrations de notre 40e anniversaire. Nous sommes fières de cette nouvelle identité visuelle à la fois moderne et chic. Les éclats lumineux reflètent bien l’espoir que nous souhaitons insuffler aux femmes qui fréquentent nos services. Notre organisme a ouvert ses portes en novembre 1982. Cette image représente donc 40 ans d’histoire et de soutien offert aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. »

La directrice a terminé la soirée en révélant que plusieurs autres surprises et collaborations seront annoncées pendant l’année.

La population est invitée à suivre la page Facebook de l’organisme afin d’être informée des événements à venir et pour rappeler aux femmes qui se questionnent sur leur relation de ne pas hésiter à les contacter.