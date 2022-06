Inauguration de la chambre de fin de vie au CHSLD de Beauceville

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a inauguré, le 27 mai dernier, la chambre de fin de vie au CHSLD de Beauceville, et ce, en présence des donateurs.

Rappelons que Louise Binet, reconnaissante des soins prodigués à feu ses parents, a effectué un généreux don afin de revitaliser la chambre de soins de fin de vie Marie-Ben, appelée ainsi en l’honneur de ses parents.

Orchestré par le comité de résidents du CHSLD de Beauceville et le comité auxiliaire bénévole, le dévoilement de la chambre s’est fait dans une ambiance festive et chaleureuse. En effet, un cocktail de bienvenue et des bouchées ont été servis pour souligner les améliorations apportées à la chambre MarieBen et pour remercier de nouveau Mme Binet, sans qui, cette mise en beauté aurait été impossible.

« Les familles sont extrêmement reconnaissantes d’avoir un endroit qui offre réconfort et intimité dans ces moments difficiles. Ce don fait une énorme différence pour nos résidents en fin de vie et leurs proches. Je ne vous remercierai jamais assez, Mme Binet, pour votre incroyable générosité », a souligné Marie-Ève Doyon, gestionnaire responsable du CHSLD de Beauceville.

PHOTO 1 — Rangée arrière : Pierrette Mathieu, François Duguay, Stéphanie Simoneau, directrice de l'hébergement du programme SAPA, Berthe Roy, Marie-Ève Doyon, gestionnaire responsable du CHSLD de Beauceville et Manon Veilleux. Devant: Michel Beaulieu, Louise Binet, donatrice, Maryna Doyon, Chantal St-Hilaire, directrice adjointe de l'hébergement du programme SAPA, et Luc Provençal, député de Beauce-Nord.