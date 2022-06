Les véhicules électriques offrent des tonnes d'avantages par rapport aux voitures à essence, notamment une meilleure efficacité, des émissions de carbone plus faibles et moins d'entretien. Avec les constructeurs automobiles qui offrent déjà bon nombre de voitures électriques, et qui prévoient ajouter différents nouveaux modèles au courant des prochaines années, il semble clair que les véhicules électriques seront la voiture du futur. Mais qu’en est-il ici au Québec ?

Comment se porte la vente de véhicules électriques au Québec ?

Au Canada, c’est dans la province de Québec que l’on retrouve le plus de propriétaires de voitures électriques, avec près de la moitié des véhicules électriques au pays. En effet, ce sont plus de 130 000 voitures électriques qui roulent sur nos routes en 2022 !

Selon Statistiques Canada, les ventes chez les concessionnaires de véhicules électriques ou hybrides ont augmenté de 60 % en 2021 dans tout le pays. Pour la même année, les ventes canadiennes de véhicules dits zéro émission (soit électriques ou hybrides) provenaient à plus de 42 % de la province de Québec. Cependant, cela ne représente que 8,9 % des nouveaux véhicules immatriculés ici.

Pourquoi choisir une voiture électrique ?

L'un des plus grands avantages de la conduite de véhicules électriques est l'impact sur notre environnement. Les véhicules électriques n'ont pas de tuyau d'échappement, ils n'émettent donc aucun gaz d'échappement, ce qui réduit la pollution de l'air, en particulier dans les grands centres urbains. De plus, il a été démontré qu’un véhicule électrique émet 80 % moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule à essence.

Bien que certains pensent qu’il en coûte plus cher pour rouler avec une voiture électrique, c’est plutôt le contraire. En effet, les conducteurs de véhicules électriques peuvent réduire leurs dépenses en énergie de 75 %, et ces véhicules coûtent généralement moitié moins cher en entretien que les véhicules à essence. Sans oublier que le gouvernement du Québec offre le programme Roulez vert, qui permet d’économiser jusqu’à 8000 $ lors de l’achat ou la location d’une voiture électrique neuve. Le gouvernement canadien, pour sa part, offre une subvention pouvant aller jusqu’à 5000 $.

Ceux qui s’inquiètent de ne pouvoir charger leur voiture lors de leurs déplacements, doivent savoir que l’on retrouve maintenant plus de 6000 bornes de chargement publiques à travers la province. Par exemple, on en retrouve plus de 1200 à Montréal, une centaine à Sherbrooke ainsi qu’à Gatineau, et plus de 80 à Trois-Rivières. Pour voir où sont situées les bornes de recharge au Québec, rendez-vous à cette adresse où l’on retrouve une carte indiquant leurs emplacements : https://chargehub.com/fr/

Il est également possible d’en faire installer une chez soi, ce qui vous permettra de recharger votre véhicule entre chaque utilisation, ou au besoin.

Enfin, les véhicules électriques ont démontré leur grande fiabilité dans les dernières années. Selon une étude du magazine Consumer Reports, les voitures électriques seraient beaucoup plus fiables que les véhicules à essence, en particulier grâce à leur conception simple qui nécessite moins de réparations.