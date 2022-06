Nos 3 conseils pour la navigation 

L’été arrive à grands pas et vous aimeriez en profiter pour naviguer, voici quelques conseils qui vous aideront à bien vous organiser.

1. Protéger votre bateau

Bien que naviguer soit une activité très agréable, vous n’êtes pas à l’abri d'un accident, que ce soit à cause des mauvaises conditions météorologiques ou d'une collision avec un animal marin. C’est pourquoi il est vivement recommandé d’avoir une assurance de bateau à voile lors de vos voyages. Sachez qu’il existe plusieurs types d’assurances dont le prix et la couverture varient en fonction de l’âge de votre bateau, du type et de sa taille.

Certaines assurances exigent d’être résident du Québec, de la Colombie-Britannique ou encore de l’Ontario pour pouvoir y souscrire. Les assurances à voir comprennent pour la majorité d’entre elles le remorquage d’urgence, le choix d’emplacement pour des besoins de réparations ainsi qu’une protection contre la perte de jouissance et tous vos objets personnels.

2. Bien préparer votre voyage

Un voyage en bateau ne s’organise pas sans précaution. Vous devrez prendre le temps de bien choisir votre destination. Pour une première expérience, la plupart des navigateurs choisissent de faire une simple boucle. Si vous souhaitez faire une plus longue distance, choisissez votre destination en fonction de la direction du vent.

Il est également important de bien vous équiper avant de partir à l’aventure. Ayez avec vous une trousse de secours, un dispositif lumineux, une ligne de mouillage, des feux de signalisation, des cartes marines officielles, un compas magnétique, un harnais, un dispositif pour la météo ainsi que des gilets de sauvetage pour chacun des passagers.

3. Connaître les animaux marins

Au Québec, le Saint-Laurent regorge d’animaux marins que vous pourrez avoir la chance de croiser. Néanmoins, en entrant dans le territoire des mammifères, vous pouvez risquer de les déranger, voire de les blesser. C’est pourquoi il est vivement recommandé de vous informer sur les différents types de mammifères que vous pourrez rencontrer afin d’avoir la bonne attitude.

Parmi les mammifères les plus populaires que vous pourriez croiser, il y a le petit rorqual, le rorqual bleu, le béluga, le rorqual à bosse, le cachalot, le dauphin à nez blanc ainsi que la baleine à bec et la baleine franche noire.

Pour respecter leur environnement, vous devrez garder une distance d’au minimum

100 m pour toutes les espèces, à l’exception du béluga. En effet, le béluga est un animal qui est actuellement en voie de disparition, et votre présence pourrait le déranger et donc nuire à sa période de reproduction.

En conclusion, bien organiser votre voyage, assurez votre bateau et respectez l’environnement et les besoins des animaux marins sont tous des conseils qui vous permettront de naviguer en toute sécurité.