3 moyens de chauffage les plus populaires au Québec

Au Québec, la majorité de la population se chauffe grâce à l’électricité, mais avec la crise économique et l’inflation qui en résulte, les manières de se chauffer deviennent de plus en plus diverses. Voici une liste des systèmes de chauffage les plus populaires de la Province.

La fournaise électrique

Chauffer sa maison avec une fournaise électrique est un choix très populaire au Québec, car ce système offre à la fois la propreté, la performance et la sécurité. En effet, la fournaise électrique, en plus de pouvoir offrir une belle stabilité de chaleur dans toutes les pièces de la maison, est celle qui offre la plus belle qualité de l’air. Pour garder une température ambiante dans toutes les pièces de la maison, il suffit d’ajuster les thermostats à la même température.

Grâce à la qualité des filtres et leurs performances, la fournaise électrique empêche les poussières de s’éparpiller, ce qui est très avantageux pour les personnes sensibles à diverses allergies. En plus d’offrir une excellente qualité d’air, la fournaise électrique est également inodore et insonore. Elle ne demande que très peu d’entretien et est très simple à installer.

La thermopompe

Au départ, la thermopompe est achetée dans le but de rafraîchir la maison durant la période estivale, mais avec les années et les nouvelles technologies, les thermopompes sont devenues plus efficaces et plus populaires.

Contrairement au climatiseur qui ne dégage que du froid et qui n’est utilisé que l’été, la thermopompe peut être utilisée durant toute l’année. En plus de transformer l’air chaud en air frais, la thermopompe qui est un système éco responsable permet d’offrir un chauffage d’appoint durant l’hiver.

Grâce à ce système de chauffage, l’air de la maison devient plus confortable. La thermopompe élimine l’humidité et réduit l’effet d’électricité statique que crée la période hivernale. Il existe aujourd’hui différents modèles de thermopompes qui peuvent s’adapter à tous les types de maisons. De plus, la thermopompe consomme beaucoup moins d’énergie, ce qui fait une grande différence en matière de consommation.

Le feu de foyer

Le feu de bois est aussi un système de chauffage très populaire. En plus d’apporter une ambiance romantique et chaleureuse, il est aussi très écologique. Le bois est une énergie renouvelable qui crée beaucoup moins de gaz à effet de serre contrairement au fioul qui est le plus polluant.

En plus de l’odeur réconfortante et du bruit de craquement agréable, le feu de foyer est un système de chauffage très économique puisque le coût du bois est beaucoup moins dispendieux que celui du gaz et de l’électricité.

Finalement, la fournaise électrique, la thermopompe et le feu de foyer sont les chauffages les plus populaires au Québec.