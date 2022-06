Saint-Robert-Bellarmin reçoit plus de 1,9 M$ pour la construction d'une caserne de pompiers

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 930 829 $ à la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin pour la construction d’une caserne de pompiers.

L'annonce a été faite ce jeudi par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

« L’aide accordée à Saint-Robert-Bellarmin pour la construction de cette caserne de pompiers fonctionnelle et moderne est une très bonne nouvelle. D’autant plus que la présence d’une telle infrastructure bénéficie directement à la population. Ce soutien démontre par ailleurs que notre gouvernement a à cœur la sécurité de tous », a souligné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Le bâtiment de deux étages aura une superficie de 392 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, on trouvera notamment une salle de lavage, une pièce de décontamination, un espace de rangement et une aire de garage. La mezzanine comprendra des douches, une salle polyvalente avec cuisinette et un bureau administratif.

« Cette nouvelle infrastructure améliorera l’offre de services à notre communauté en plus de répondre aux exigences de notre schéma de couverture de risques », se réjouit Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin.

Cette aide financière provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2023. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).