Que vous planifiiez de rénover une ou plusieurs pièces de la maison, ou même un agrandissement, embaucher un architecte est non seulement un bon investissement, mais cela est souvent nécessaire. Ces travaux impliquent généralement beaucoup d'argent, de planification et souvent, une bonne dose de stress. D’où l’importance d’être conseillé et accompagné par un spécialiste. Mais comment trouver un bon architecte ?

Quand devriez-vous faire appel à un architecte ?

Vous avez un problème avec votre maison et vous ne savez pas comment le résoudre ? Par exemple, vous avez besoin d'une autre salle de bain, mais vous ne savez pas où vous pourriez l’installer. Un bon architecte peut vous aider à trier les possibilités et à proposer des améliorations créatives qui vous conviennent, à votre budget et à votre style de vie.

En outre, avant d'ajouter une extension à votre maison, un bon architecte s'assurera que vous tirez le meilleur parti de tout l'espace existant. Même les petits espaces peuvent souvent être reconfigurés. Parfois, ce qui semble être un manque d’espace est en réalité un problème de circulation qui peut être résolu avec quelques modifications. C’est ce que vous aideront à évaluer les services de design d’architecture.

De plus, une rénovation majeure est un processus intensif et coûteux qui vous oblige à prendre de nombreuses décisions sur des sujets dont vous avez peut-être peu de connaissances. Un bon architecte sert d'intermédiaire et de conseiller, et peut aider à orienter votre projet pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Comment faire le bon choix d’architecte ?

Une fois que vous avez décidé de faire appel à un architecte, vous devez trouver celui qui vous convient le mieux. Vous voulez un architecte qui est non seulement compétent pour concevoir le type de rénovation ou d'ajout que vous souhaitez, mais aussi un architecte avec qui vous vous sentez à l’aise de travailler et dont les frais vous conviennent.

Pour trouver le bon architecte pour votre projet, commencez par demander des références à votre entourage ou à des entrepreneurs réputés de votre région. Vous pouvez également effectuer une recherche sur internet et prendre en note ceux qui ont reçu les meilleurs avis d’anciens clients. Prenez le temps de parcourir leurs sites web, où vous aurez sûrement accès à une partie de leur portfolio. Faites un tri parmi ceux dont le style se rapproche du vôtre.

Puis, contactez ceux que vous aurez retenu. Un appel d'introduction vous permettra à vous et à l'architecte de déterminer si vous avez des atomes crochus, et si vous devriez procéder à une entrevue. Prévoyez de rencontrer plusieurs architectes avant de choisir le vôtre.

Lors de votre première rencontre avec les architectes, vous pouvez vous attendre à parler des idées que vous avez pour le projet, de votre budget et de votre calendrier. Apportez des photos ou des plans inspirants que vous avez pour votre projet, ainsi que des plans ou des photos de votre maison existante. Vous n’approfondirez pas les détails de conception à ce stade, mais les aides visuelles aideront l'architecte à déterminer s'il peut accepter le contrat et si votre budget est réaliste pour transformer votre vision en réalité. Enfin, vous voudrez repartir de cette réunion avec une bonne idée de votre compatibilité avec cette personne.