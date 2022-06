Du matériel scolaire offert à 150 enfants de la Beauce

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan distribuera plus de 6 000 $ en matériel et cartes cadeaux à 150 enfants de la région.

C'est la quatrième année consécutive que ce projet est mis en place. Il vise à soulager les familles pour qui la rentrée scolaire rime avec stress financier puisqu’elle exige de nombreuses dépenses.

« Certaines de ces familles doivent couper dans les dépenses essentielles pour réussir à acheter tout le matériel demandé. C’est à ces familles que nous souhaitons donner un coup de pouce », a souligné l'organisation par voie de communiqué de presse.

Le GRAP précise que cette action est possible grâce à la collaboration de DEBB et l'appui financier du député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre volet jeunesse, Samuel Poulin.

« Pour une deuxième année consécutive, je suis très fier de travailler avec les organismes communautaires de notre territoire afin d’offrir de nouveaux sacs d’école aux enfants et aux familles de la Beauce, et ce, pour la prochaine rentrée scolaire. Un sac d’école est essentiel est pour aider à la confiance en soi et commencer l’année du bon pied », a ajouté Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud.

Le matériel et les cartes cadeaux seront distribués par les organismes partenaires en juillet et août aux familles identifiées.

Rappelons à la population qu’il est encore possible de donner. Les fournitures peuvent être déposées à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.

Sur la photo, de gauche à droite : Annik Moisan (Hamster), Sophie (Hamster) Roxanne Quirion (Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière), Samuel Poulin (Député), Maude Palmer (Maison des jeunes Beauce-Sartigan) et Julie Barette (Maison des jeunes Beauce-Sartigan).