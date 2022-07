Prix hommage des aînés pour Élisabeth Bourque

Élisabeth Bourque, une résidente de Notre-Dame-des-Pins, vient de recevoir le Prix hommage aînés 2020 pour son implication bénévole exceptionnelle auprès des aînés.

La distinction a été décernée par la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec l’Unité régionale de loisir et de sport de Chaudière-Appalaches, lors d'une remise des prix 2020 et 2021 qui s'est tenue à Lévis le 21 juin.

Mme Bourque a été présidente du Club de l’âge d’or de de Notre-Dame-des-Pins. Elle a également occupé les fonctions d’administratrice à l’Association bénévole de Beauce-Sartigan, a été bénévole à la Maison Catherine-de-Longpré et s’est impliquée au sein de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Providence pendant 40 ans.

La Beauce compte aussi deux autres récipiendaires.

Rosaire Roy, de Saint-Prosper, s’est impliqué comme bénévole pour les services paroissiaux, président de la FADOQ pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches et auparavant président du club de Saint-Prosper. Il a aussi réalisé des comédies musicales à la polyvalente des Abénaquis et organisateur sportif pendant 30 ans. La FADOQ pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches a proposé sa candidature (2021) pour le Prix Hommage Aînés.

Roger Vaillancourt, de Saint-Lambert-de-Lauzon, s’est impliqué bénévolement dans les Chevaliers de Colomb pendant plus de 40 ans. Il est aussi marguillier à la Paroisse Saint-Lambert, bénévole à l’école primaire de sa municipalité et prend part régulièrement à des visites d’amitié dans les résidences privées pour aînés (RPA). Le mouvement des Chevaliers de Colomb de Saint-Lambert a proposé son nom (2020) pour le prix.