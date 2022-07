Parents d'Anges Beauce-Etchemins de plus en plus actif dans la communauté

L’organisme de soutien au deuil périnatal, Parents d’Anges Beauce-Etchemins a tenu la semaine dernière son assemblée générale annuelle et a fait un retour sur ses nombreuses activités et actions.

Ce fut une autre année marquée par la COVID-19 obligeant le personnel à faire des changements et adapter les services aux demandes reçues.

Quatre nouvelles employées se sont intégrées à l’organisation : Thérèse Bolduc (comptable), Diane Dulac (coordonnatrice et intervenante), Valérie Romain (intervenante) et Audrey Allaire (stagiaire finissante au BAC en soins infirmiers).

L’équipe a cumulé près d’une trentaine d’heures de formation.

Augmentation des bénévoles

Parents d’Anges a pu compter sur 15 bénévoles qui ont fait pas moins de 669 heures de bénévolat. Il s’agit d’une augmentation de six bénévoles et de trois fois plus d’heures de bénévolat que l’année précédente.

De plus en plus de membres

Au 31 mars 2022, l’organisme comptait 72 nouveaux membres pour un total de 105 membres; 87 membres parents, 13 membres soutiens et cinq membres partenaires. Le conseil d'administration est persuadé que d'avoir annulé la cotisation de membre explique cette augmentation.

Nouveaux locaux

L’organisme a déménagé en juin 2021 leur siège social au 120, 112ième rue, bureau 203 à Saint-Georges.

Il est dorénavant situé en face des passerelles permettant un accès facile au Jardin des Anges qui se trouvent sur l’Île Pozer. Les intervenantes ont pu accompagner des parents durant une marche dans ce coin paisible. Ce contexte, plus informel, est apprécié de certains parents.

Une terrasse extérieure offre une variété de possibilités : rencontres individuelles et/ou de couples, rencontres de groupe et séance de CA. Il a été possible de maintenir les activités en contexte pandémique en raison de ce plus.

Nouvelle image

L’organisation s’est dotée d’un nouveau logo qui représente un pissenlit qui laisse s’envoler des petits bouts, représentant les membres et leur vécu.

De plus, le site Internet a été revu et est dorénavant plus simple et épuré.

Activités

Ils ont réalisé 42 rencontres individuelles cette année avec des femmes, des hommes et des enfants endeuillés.

Les ateliers de Café-discussion et le groupe de soutien ont été annulés après avoir constaté que les gens ne se présentaient pas trouvant trop difficile de partager leur peine avec des gens.

Fête des Mères

Pour la fête des Mères, les membres pouvaient se procurer soit un porte-clés ou l’un des deux bijoux créés par la joaillière Geneviève Bilodeau. Un tirage a été organisé et des appels de courtoisie ont été faits auprès des membres.

Une vingtaine de chandelles personnalisées ont été distribuées à travers le Québec en partenariat avec la Fondation de l’hôpital de Saint-Georges afin d’en offrir aux familles endeuillées de l’unité Mères-Enfants.

Fêtes des Anges

La fête des Anges était de retour. L’évènement familial de commémoration s’est tenu sur l’Île Pozer le 18 octobre sous la pluie. Cela n’a pas empêché une trentaine de personnes de participer.

Ces dernières ont écrit un petit message qu’elles pouvaient placer en terre sous le bulbe de tulipe. Un accompagnement personnalisé était offert à chaque participant(e).

La traditionnelle envolée de ballons a été remplacée par la lecture d’une réflexion tirée d’un livre de témoignages de parents disponible dans notre bibliothèque. Ils étaient invités à faire des bulles.

De plus, un coin enfant avait aussi été prévu. Une éducatrice pouvait ainsi accompagner les tout-petits par le biais de dessins et de bricolage pendant que les parents échangeaient sur leur vécu.

Boules de Noël

Pour la période des fêtes, l’organisme a fabriqué pour la première fois 24 boules de Noël distribuées à domicile dans les trois MRC. Lors de la distribution, l’équipe en a profité pour offrir du support sur place.

L’activité a reçu de bons commentaires et sera de retour pour Noël 2022.

Bibliothèque

Les membres peuvent emprunter gratuitement des livres portant sur des sujets variés sur le deuil. Du recueil de témoignages aux livres d’informations, ils ont des livres s’adressant aux enfants et aux adultes.

Quatorze livres ont été prêtés cette année. Le personnel pense que le confinement a joué sur la quantité qui devrait augmenter dans la prochaine année. La bibliothèque a été bonifiée d’une trentaine de nouveaux ouvrages. De plus, plusieurs autres livres seront aussi acquis à l’été 2022 offrant plus de diversité.

Ateliers dans un organisme

À la demande d’un organisme communautaire, Parents d’Anges a donné des ateliers dans deux points de services.

L’équipe espère pouvoir collaborer davantage avec d’autres organismes afin d’installer, un pas à la fois, une communication franche sur ce sujet dans notre société.

Soutien financier

Le soutien financier de la communauté s’élève à 2 636,58 $ pour la dernière année.