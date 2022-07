Un dîner découverte des cultures pour créer des liens

Dimanche le 24 juillet prochain, l’équipe de l’expo St-Isidore/Bassin de la Chaudière unit ses forces avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Nord (CJEBN) pour offrir un dîner aux saveurs du monde.

Depuis quelques années déjà, l’équipe immigration du CJEBN offre la dégustation de plats exotiques lors de l’expo St-Isidore/Bassin de la Chaudière. Cette année, les organisateurs ont décidé de laisser une plus grande place aux personnes immigrantes. Les personnes qui auront leur billet, pourront savourer plusieurs repas traditionnels venant des quatre coins du monde. Les recettes auront été partagées par des personnes immigrantes installées en Beauce.

Avec le nombre de personnes immigrantes en augmentation dans la région, nous croyons important de créer des occasions pour que les Québécoises et les Québécois puissent aller à la rencontre des personnes nouvellement arrivées. Durant l’événement, ils pourront échanger et apprendre à se connaître. Ce dîner découverte des cultures se veut donc un moment de partage entre les personnes immigrantes et québécoises d’origine. Pendant et après le repas, il y aura de l’animation et des cours de danse du monde.

Il est toujours possible de se procurer des billets pour l’événement en consultant le site internet de l'expo https://expobassinchaudiere.com/.