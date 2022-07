Une tour d’endoscopie digestive acquise par l’Hôpital de Saint-Georges

L’hôpital de Saint-Georges vient d’acquérir une tour d’endoscopie digestive.

Elle sera utilisée en salle d’examen ORL, en clinique externe, au bloc opératoire et aux soins intensifs.

L’acquisition de cet équipement médical contribue à améliorer la qualité des soins et des services de santé offerts en Beauce-Etchemin, et sera utilisée par les internistes et les ORL.

L'appareil a pu être acheté notamment grâce au soutien de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

