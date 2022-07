L’organisme La Source fête ses 30 ans d'existence

Située sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, La Source de Sainte-Marie fête 30 ans de soutien et d’aide aux personnes et aux familles les moins nanties de cette région.

« La Source, c’est comme une grande famille », mentionne M. Gilles Boutin, président de l’organisme. D’ailleurs, plus d’une cinquantaine de bénévoles assurent la gestion et les opérations de l’organisme. En 2021, ces précieux bénévoles ont répondu aux besoins de plus de 900 personnes. Depuis 30 ans, ce sont des milliers d’adultes et d’enfants qui ont été aidés.

Les gens de la région ont accès au comptoir alimentaire et à la boutique. Ils peuvent non seulement recevoir un panier de denrées, mais également trouver des vêtements pour toute la famille, des objets de première nécessité et divers articles pour la maison.

C’est grâce à la contribution des gens et des entreprises du milieu mariverain que La Source poursuit l’œuvre initiée en 1992 par madame Carmelle Nadeau.

Selon M. Boutin, depuis 2020, l’organisme a remarqué une augmentation des demandes d’aides dans la région. « Notre organisme peine à répondre à toutes les demandes, tant il y en a. Heureusement, des gens de cœur et dévoués à la cause font partie de notre équipe. Nous souhaitons continuer longtemps encore à servir la population de la Nouvelle-Beauce. »

Pour aider l’organisme et ses bénévoles, vous pouvez contribuer financièrement en faisant un don en ligne à : lasourcestemarie.com