Des demandes d’aide à la hausse pour Havre l’Éclaircie

La campagne annuelle de sensibilisation et de financement #Tucomptespourmoi de l’organisme Parrainage Jeunesse a permis de recueillir 2 440 $ au mois de juin et de juillet. Cela a également permis à l’organisme de sensibiliser la population à l’importance de maintenir des liens sociaux en plus de recruter de nouveaux bénévoles pour ses programmes ...