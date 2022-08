Un bel achalandage à l'Exposition agricole de Beauce

La 56e Exposition agricole de Beauce, qui s'est déroulée en fin de semaine sur les terrains de l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley, a connu « un bel achalandage ».

C'est du moins le bilan qu'a dressé dimanche après-midi la présidente du comité organisateur, Dany Champagne, lorsque rencontré par EnBeauce.com sur le site de l'événement. « Il y avait beaucoup, beaucoup de familles, hier, comme aujourd'hui. On a été choyé avec une belle température», de dire la dame qui était bien heureuse aussi du retour de l'exposition qui n'avait pas eu lieu depuis 2019 à cause de la pandémie bien sûr.

Toutes les activités au programme ont aussi connu un franc succès, a-t-elle assuré. Cependant, on comptait moins de machinerie agricole parmi les exposants qui étaient présents à l'expo en raison d'une rupture de stock. « Plusieurs étaient déçus ne ne pas avoir pu en amener plus », de signaler Mme Champagne.

Cette année encore, la programmation offerte l'était pour toute la famille, avec de nombreuses installations de jeux pour les enfants.

On a aussi présenté au cours des trois jours le jugement des chevaux lourds (Belge, Percheron et Clydesdale, la tire de poney, le jugement des vaches Holstein, la Grande tire de chevaux provinciale, des concours d'attelage et la présentation des races de chevaux.

De même, des spectacles musicaux ont agrémenté les fin de soirée du week-end agricole.