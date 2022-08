Zec Jaro: un événement pour souligner le nouveau Paville Jeunesse Nature

La Société beauceronne de Gestion faunique incorporée inaugure sa nouvelle acquisition, le Pavillon Jeunesse Nature, le 26 août à Saint-Théophile-de-Beauce.

Débuté en 2020, la construction de cet édifice de 40 x 70, érigé au 431 de la route 173, a été livrée officiellement le 1 er juillet 2021. Il a ensuite été mis en opération officiellement le 1 er décembre 2021.

Ce nouveau bâtiment abrite ainsi les locaux administratifs de la Société beauceronne de Gestion faunique. Ceux-ci lui permettent de développer davantage les volets éducatifs de son programme Jeunesse Nature, grâce à une salle de 25 places et d’un espace de gestion et de rangement plus adéquats. Également, les nouvelles installations offrent un espace d’accueil plus spacieux, plus performant et plus complet pour la clientèle de la Zec Jaro.

Ce projet représente un coût total de 550 000 $, financé notamment par le Gouvernement du Québec.

Ainsi, un 5 à 7 est organisé sur place le vendredi 26 août, à partir de 17 h, en présence du Député de Beauce, Samuel Poulin.