Notre photojournaliste Jessy Pouliot participera au 25e Défi Gratte-Ciel qui aura lieu le samedi 8 octobre prochain à La Cité de l’énergie, à Shawinigan.

Plus de 300 pompiers, ambulanciers, policiers et membres de la communauté prennent part à ce test d’endurance. L’objectif est de gravir les 36 étages de La Cité de l’énergie, deux fois, pour un total de 1 190 marches.

Pour Jessy, âgé de 19 ans et natif de Beauceville, c’est la toute première fois qu’il participe à ce défi. « On a mijoté l’idée avec des amis et on s’est donné le défi de participer », a-t-il confié à EnBeauce.com. « Je ne m'entraîne pas de façon régulière, mais c’est sûr que ce ne sera pas facile ! Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, on verra si je réussis ou non. Je veux me surpasser. »

Ainsi, avec quatre amis photographes d’incendie, âgés entre 18 et 27 ans, ils ont créé l’équipe « Quebec fire photograph » pour amasser de l’argent pour Dystrophie musculaire Canada. C’est l’association pour laquelle cet événement est organisé. Il est possible de soutenir leur équipe ici.

Une passion pour les services d’urgences

Jessy Pouliot a toujours été passionné par les services d’urgences. C’est son père qui lui a donné la piqûre, lui qui est pompier à Beauceville depuis plus de 20 ans.

Il a fait plusieurs stages durant son année scolaire 2018-2019. Notamment avec des ambulanciers, la prévention incendie, des policiers et des contrôleurs routiers.

Il se souvient encore de sa première intervention en tant que photographe. « Au premier gros feu chez Royal Mat, en 2018, je suis allé avec ma caméra prendre des photos et j’ai réalisé que ça me plaisait vraiment! J’avais 15 ans. À partir de là je suis allé sur plusieurs interventions grâce à mes parents qui me conduisaient sur place. Puis, depuis que j’ai mon permis de conduire, je suis toujours sur la route. »

Quelques mois plus tard, il s’est mis à couvrir toutes sortes de faits divers (incendies, interventions policières, accidents de la route, etc.). Il a ensuite été contacté par EnBeauce.com et c’est ce qui l’a conduit a finalement pouvoir vivre de sa passion. S’il était amené à changer, il serait pompier.

Ce que Jessy aime particulièrement dans sa pratique c’est l’adrénaline que ça lui procure quand il est sur une intervention, mais aussi le fait de partager le travail des intervenants. Petit à petit, il crée une complicité avec les agents sur le terrain, cela lui tient beaucoup à cœur.