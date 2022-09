Déjeuner-conférence de l'AQDA le 13 septembre

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 13 septembre, à compter de 8 h.

Le conférencier invité sera Claude Gagnon, directeur général à la Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches (TSS-CA). Le thème de sa conférence portera sur « La télésurveillance en Chaudière-Appalaches : les dernières nouveautés de ce service ».

« La technologie évolue à vitesse grand V. Quelles nouveautés peut bien nous réserver la télésurveillance ? », de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. « Vous comme moi voulons rester à la maison le plus longtemps possible et la télésurveillance est certainement aidante pour que nous puissions demeurer à domicile », d’ajouter Madame Morin.

Cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Le déjeuner sera servi à compter de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30. On demande de confirmer votre présence.

Pour renseignements complémentaires, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.