Un souper-conférence au profit du CALACS de Chaudière-Appalaches

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches (CALACS-CA) organise un souper-conférence le soir du 30 septembre au club de golf de Saint-Georges.

Sur un ton humoristique, la conférence de Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard apporte une perception différente du quotidien et invite à cesser de se mettre soi-même des bâtons dans les roues et d’oser se réaliser pleinement. S’adressant à tous les genres et toutes les générations, les conférenciers ont aussi comme objectif de faire rire un bon coup!

L’événement sera aussi l’occasion de lancer la toute nouvelle peluche emblématique du CALACS-CA, Klémo, un un confident qui permet aux enfants d’apprendre quels sont les secrets qu’ils peuvent garder pour eux et quels sont ceux qu’ils doivent confier à un adulte de confiance. Le projet se veut un concept unique qui est à la fois un outil d’intervention pour les enfants qui consultent au CALACS-CA et un compagnon qui sera proposé à la population en générale pour amasser des fonds pour l’organisme.

Déroulement de la soirée

Lors de l’événement, un cocktail de bienvenue est prévu à partir de 17 h. Un souper quatre services sera servi à partir de 18h, suivi du lancement de Klémo et de la conférence. Il est recommandé de se présenter en tenue de ville et d’apporter de l’argent comptant pour participer à l’encan chinois où seront mis en jeu plusieurs prix.

Les billets, au coût de 100$ chacun, sont disponibles au 581 428-6856, poste 207, et ce, avant le 16 septembre.

Amasser des fonds pour une noble mission

L’argent amassé permettra au CALACS-CA de poursuivre sa mission, soit celle de venir en aide aux personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle, ainsi qu’à leurs proches. Il faut savoir que l’organisme ne craint pas d’innover dans le but d’accomplir sa mission.

D’ailleurs, puisque depuis quelques années les demandes de service connaissent une importante hausse, l’équipe a accueilli de nouvelles intervenantes et a mis sur pied plusieurs projets, dont des outils d’intervention, des formations sur mesure pour les professionnels, des ateliers de préventions revisitées pour les écoles, les organismes et les entreprises, etc. Des capsules présentées sous différentes formes sont aussi proposées sur la page Facebook de l’organisme.

Notons que de mars 2021 à avril 2022, le CALACS-CA a réalisé pas moins de 4 091 interventions auprès des personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle et leurs proches. 3070 personnes ont bénéficié des ateliers de sensibilisation de l’organisme, soit une augmentation de 2170 par rapport à l’année financière 2020-2021.

Pour demander de l’aide ou pour savoir plus sur la problématique, composez le 581 428-6856 ou visitez le www.calacsca.qc.ca (le site Web se refait présentement une beauté. Il sera disponible sous peu.)