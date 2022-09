La FSBE lance sa campagne annuelle de financement

C’est à compter du 7 septembre que la Fondation Santé Beauce-Etchemin sollicite l’aide de la population et des entreprises locales afin d’amasser d’importantes sommes d’argent qui contribueront, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici.

Cette mission se concrétise entre autres chaque année par l’achat de meilleurs équipements médicaux et par l’aménagement de salles spécialisées.

Ne soyez donc pas étonné de recevoir un appel téléphonique au cours des prochaines semaines, puisque les donateurs de 2010 à 2022 seront invités à renouveler leur générosité.

« Cette année, nous nous sommes engagés, pour un montant de près de 700 000 dollars, à faire l’achat de nouveaux équipements en vue d’améliorer la qualité des soins en Beauce-Etchemin et d’appuyer le personnel et les professionnels de la santé et des services sociaux. C’est un objectif optimiste, mais réaliste, et nous sommes convaincus que la population se joindra à nous pour l’atteindre », a expliqué Lynda Vaillancourt, la directrice générale de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui est en poste depuis juin.

Aux côtés de Manon Veilleux, présidente de la Fondation, elle souhaite assurer la continuité des activités actuelles de financement tout en développant de nouvelles stratégies pour faire de l’organisme un pilier de sa communauté. « J’ai envie d’augmenter le sentiment d’appartenance à la Fondation, tant chez les usagers que chez les médecins, les directions, les employés et les résidents de Beauce-Etchemin », précise-t-elle.

Rappelons que la Fondation Santé Beauce-Etchemin est un organisme à but non lucratif, autonome et indépendant, partenaire depuis 1993 du développement de l’hôpital beauceron. Elle étend dorénavant sa mission auprès des CLSC de Beauce-Etchemin, des CHSLD de Beauceville et les deux de Saint-Georges ainsi qu’auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.