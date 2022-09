Les nouvelles boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan sont maintenant disponibles

En association avec la bijouterie Mia, l'association Leucan lance la 9e édition des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan.

Pour l’édition 2022-2023 des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, quatre jeunes porte-paroles ont accepté de participer au tout nouveau concept de la campagne, qui s’est renouvelée afin de faire vivre une journée mémorable à quatre jeunes femmes de Leucan.

En plus de vivre l’expérience d’une séance photo, elles ont été prises en charge par une équipe de professionnels, soit un photographe, un vidéaste et une équipe de coiffeurs et maquilleurs. L’instant d’une journée, elles ont pu s’évader de leur quotidien et vivre une journée où elles étaient sous les feux des projecteurs en devenant les visages de cette campagne.

Arianne Côté, 17 ans, atteinte d’un lymphome hodgkinien, Mélorie Fortin, 18 ans, atteinte d’un rhabdomyosarcome, Maella Célestin, 14 ans, atteinte d’une leucémie aiguë lymphoblastique et Laurence Légaré, 17 ans, atteinte d’une leucémie myéloïde aiguë, se sont prêtées au jeu.

« La séance photo m’a beaucoup aidé. Depuis le début de mes traitements il y a trois ans, j’avais perdu toute ma confiance en moi. Je me cachais derrière mes vêtements et je préférais rester à la maison que de sortir avec mes amies parce que j’avais peur du regard des gens. En sortant de la séance photo, j’ai retrouvé la confiance et l’assurance que j’avais avant mes traitements. J’ai enfin le goût de sortir et de profiter de la vie, et je me fous maintenant de ce que les gens disent sur moi. Alors merci énormément de m’avoir permis de participer à la campagne de la boucle d’oreille de l’Espoir Leucan », a raconté Mélorie Fortin, jeune porte-parole.

En se procurant le nouveau modèle de la boucle d’oreille de l’Espoir Leucan, chaque acheteur devient ainsi un fier sympathisant de Leucan et aide l’Association à poursuivre sa mission de venir en aide aux enfants atteints de cancer, comme Arianne, Mélorie, Maella et Laurence.

Des ambassadrices pour soutenir la cause

Pour cette 9e édition, les ambassadrices ont été choisies personnellement par les jeunes porte-paroles de Leucan. Il s'agit de :

- Julie Houle, animatrice

- Marie-Christine Leblanc, animatrice et auteure

- Emilie Bierre, actrice

- Vanessa James, patineuse artistique

- Alice Morel-Michaud, actrice

Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan

Ce nouveau modèle est disponible dès aujourd'hui en trois couleurs : or, argent et or rose. Les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan sont sécuritaires, hypoallergéniques et ne ternissent pas puisqu’elles sont faites en acier inoxydable.

Encore une fois cette année, une quantité limitée de 8 000 paires de boucles d’oreilles seront disponibles, permettant à Leucan d’amasser un montant de 160 000 $. Les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan pour adulte sont en vente au coût de 35 $ + taxes et celles pour enfant au coût de 30 $ + taxes.

Pour chaque paire vendue, Mia Bijoux remettra 20 $ à Leucan. Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer une paire de boucles d’oreilles, visitez le site web.