Ordre du Mérite georgien: portrait de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins

Voici le cinquième de cinq textes explicatifs mettant en lumière les organismes communautaires qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: la Maison de la Famille Beauce-Etchemins.

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins a pour mission de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la famille dans son environnement. Elle offre aux familles un lieu communautaire où les services favorisent l'échange et la mise en action à travers des ateliers pratiques et des interventions brèves.

La Maison existe depuis maintenant 30 ans. Par sa mission et ses nombreux projets, activités et ateliers, elle répond aux besoins de la population 0-100 ans du territoire. On y retrouve : cuisine collective, halte-garderie, service de répit, droits d’accès supervisés, Espace Parents, Halte-Allaitement, Super Papas, rencontres prénatales pour n’en nommer que quelques-uns.

Chaque année, plus de 550 familles sont rejointes à travers leurs activités. Quant aux Aînés Flyés! ils sont plus de 200 à s’impliquer dans les diverses municipalités où le projet a été déployé.

Lorsque la pandémie est arrivée, l’organisme s'est rapidement organisé afin que les familles puissent continuer de bénéficier des services. Pour y arriver, l’offre de services a été modifiée, remodifiée, mise à jour, une fois et une autre.

La force de toute l’équipe a été mise à contribution pour s’adapter et composer avec les règles sanitaires et les incertitudes liées à cette situation imprévisible. Parmi les actions posées :

- Dès le début de la pandémie, la Maison a démarré des rencontres individuelles pour continuer de soutenir les familles et les personnes qui avaient des besoins. C’est 133 rencontres qui ont été réalisées. De plus, elle a ouvert des plages horaires tous les lundis soir pour donner une meilleure accessibilité à la clientèle.

- Comme plusieurs activités présentielles ont été interrompues durant la pandémie, l’équipe de la MFBE a fait preuve de créativité pour continuer de rejoindre les familles du territoire.

Le personnel a pris de nombreuses initiatives pour organiser des activités qui respectaient les mesures sanitaires comme :

- Organiser une activité familiale extérieure en se rendant directement au domicile de plusieurs familles. C’est 26 familles et 74 enfants qui ont été rejoints.

- Transformer une activité « Un cadeau pour Noël » avec différents partenaires en une campagne « Go found me » pour inviter les entreprises et la population à donner pour que les enfants continuent de recevoir un cadeau à Noël. Ce sont 336 enfants qui ont bénéficié des dons amassés.

- De façon virtuelle et présentielle, ils ont offert 54 sessions/ rencontres de groupes s’adressant aux parents et aux enfants.

- En plus des autres services, la MFBE est responsable des visites et des échanges supervisés. La Maison a dû adapter les locaux et changer ses façons de faire pour maintenir le service. On dénombre 470 visites supervisées et 681 échanges supervisés faits au courant de l’année.

La pandémie a provoqué plusieurs arrêts de services importants et essentiels au sein de notre communauté. L’équipe de la MFBE s’est mobilisée pour éviter un arrêt complet de distribution de l’aide alimentaire dans les municipalités du secteur sud de la MRC de Beauce-Sartigan.

En 2020-2021, c’est au total 6000 actes qu’a réalisés la MFBE auprès de sa clientèle en plus d’avoir participé à 200 rencontres de concertation.

La Ville de Saint-Georges tient à féliciter l’organisme pour ses 30 ans d’implication. Merci pour les services offerts en réponse aux besoins exprimés par les familles et aînés de Beauce-Sartigan, pandémie ou pas.

C’est avec beaucoup d’appréciation, de considération et de respect que Ville de Saint-Georges admet La Maison de la Famille Beauce-Etchemins à l’Ordre du mérite georgien. Bienvenue !