La Société Saint-Vincent-de-Paul emménage dans de nouveaux locaux

Ce n'était pas un luxe pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Georges Ouest de changer d'emplacement après avoir mené ses opérations pendant 30 ans, à partir d'un minuscule local mal éclairé, mal ventilé au 2e sous-sol de la salle paroissiale. En plus d'avoir été vandalisé à quelques reprises au cours des dernières années.

« Seulement l'éclairage naturel et la hauteur du local nous permet de respirer! » a dit la présidente de l'organisme, Brigitte Bélanger, au sujet des nouveaux locaux, inaugurés hier après-midi, dans la portion caserne de l'édifice du 1500, boulevard Dionne, construit à l'origine comme hôtel de Ville de Saint-Georges Ouest, et plus récemment occupé par la Sûreté du Québec.

L'espace, loué par la Ville de Saint-Georges, aura un impact majeur bénéfique pour la prestation des services de banque alimentaire, autant pour la clientèle que pour les travailleurs bénévoles.

Le local est à aire ouverte, ce qui permet de mieux repérer les denrées, fournies par Moisson Beauce à raison de deux fois par mois, avec cinq congélateurs pour les produits congelés.

Outre la Ville de Saint-Georges pour le local, la SSVP compte sur la Guignolée des Chevaliers de Colomb pour le gros du financement de ses opérations.

Par ailleurs, l’ensemble de l’ameublement des nouvelles installations a été offert par l’entreprise Gestion de Patrimoine Investors alors que les travaux de rénovation ont été effectués par des bénévoles.

Depuis le début de l'année, la SSVP a desservi en moyenne près de 145 familles, représentant plus de 200 personnes, en plus de plusieurs dépannages mensuels. Au total, 33 000 kg de denrées, représentant une valeur de 240 000 $, ont été données en 2022. Ces données représentent une augmentation de 24 % de la clientèle comparativement à l’an passée.