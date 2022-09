Comment décontaminer de la moisissure ?

La moisissure est un contaminateur très fréquent dans les logements à environnement exposé. Dans un espace humide ou très fréquent d’humidité, c’est la condition idéale pour être victime d’une contamination de moisissure. Dans ce cas, il est vivement conseillé de remédier immédiatement au problème afin d’éviter toute répercussion sur la santé du foyer et des résidents.

Identifier les problèmes de moisissure

Il y a plusieurs signes qui déterminent la présence de moisissure dans l’habitation. Il est primordial de bien identifier les pistes qui suivent :

Forte odeur boueuse ou de moisi dans les pièces ou recoin humide de l’habitation ;

Apparition des tâches ou empreintes grises, verte ou encore noire ;

Plusieurs fibres de couleur blanche sur les matériaux, à l’exemple du papier peint ;

Etc.

Quels sont les impacts sur la santé ?

Santé Canada répertorie les moisissures parmi les champignons minuscules présents sur les nourritures et les supports humides. L’exposition prolongée à cette matière représente des dangers pour la santé des personnes exposées. Entre autres les personnes asthmatiques ou présentant des symptômes respiratoires sous forme d’allergie.

La réactivité à la moisissure dépend des conditions physiques de chaque individu, enfant, jeunes, personnes âgées, tous dépendent de la prédisposition de l’immunité et du degré d’exposition à la moisissure. Cela peut se présenter sous forme de rhume, d’une irritation au niveau des yeux, du nez ou encore de la gorge, et plus extrêmement, à une réaction aiguë de la crise d’asthme. Les plus exposés à haut risque sont les agents d’entretien ou encore les inspecteurs, puisqu’ils sont continuellement présents et en contact avec des contaminants chimiques.

Les étapes pour une auto-élimination des moisissures

1- Identifier la source du problème et agir

La première étape fondamentale est de trouver la source de la contamination et commencer à nettoyer. La présence de moisissure est très probable dans les endroits à haute densité d’humidité, les pièces isolées, les environnements froids ou encore les endroits où l’accumulation est très fréquente.

Néanmoins, il n’est pas évident que l’identification de cette source soit facile. En effet, il est fréquent que les moisissures s’infiltrent dans les murs ou encore les plafonds, ce qui les rend moins accessibles. En cas de suspections dans ce cas, il est plus avisé de faire appel au service d’expert qui pourront réaliser une expertise plus approfondie.

2- Isolez la zone contaminée

Dans les cas de contamination, les moisissures se multiplient sur n’importe quelle surface et peuvent être aéroportées. C’est à cause de cela, qu’avant tout acte de désinfection, il est prioritaire d’isoler la pièce ou les pièces contaminées, en s’assurant de fermer tout accès de ventilation pour ne pas risquer une propagation.

3- Protégez-vous

Une fois la zone contaminée isolée, il est fondamental que vous vous protégiez. En effet, des vêtements ordinaires peuvent facilement transporter la moisissure dans toute la maison. Pour ce faire, il est nécessaire de s’équiper de la combinaison isolante adéquate pour éviter tout transport de la contamination partout dans la maison. En plus de la combinaison, le port de masque anti-poussière ainsi que les lunettes de sécurité sont obligatoires. Les protections ordinaires, comme celle utilisée pour la peinture, est inefficace dans ce cas précis.

4- Procédez au nettoyage de la zone contaminée

Dans le cas où la moisissure a contaminé une surface moins importante et pas poreuse, il suffit d’utiliser du borate de sodium mélanger avec de l’eau et l’appliquer sur la surface contaminée. Ce procédé va non seulement agir sur la décontamination des moisissures, mais aussi éliminer définitivement la moisissure sur les surfaces. Par contre, s’il s’agit de support perméable, il est plutôt déconseillé de procéder à un nettoyage à l’eau, mais de retirer quasiment la surface infectée et le remplacer pour éviter de garder les moisissures qui y sont présentes.

Faites appel à une entreprise spécialisée

Si la zone infectée par les moisissures est importante, il est obligatoire de faire recours à des services professionnels pour la désinfection. Même si les étapes de décontamination sont assez simples, il est recommandé de faire appel à des experts pour pouvoir couvrir et gérer les zones infectées.

Dans le cas d’une auto désinfection, il est quand même assez compliqué de déclarer avec certitude que la zone a été correctement désinfectée et que les moisissures ne risquent pas de réapparaître. Afin de limiter les dégâts et s’assurer de ne pas altérer l’environnement de votre maison, ainsi que votre santé, les services d’expert sont incontournables.