Des «rendez-vous» de divertissement pour les personnes âgées

L’organisme BECatou vient de lancer ses Rendez-Vous BECatou, destinés à divertir les personnes âgées dans leurs milieux de vie.

L’organisme sans but lucratif a récemment été créé afin d’apporter de la joie et de briser l’isolement des bénéficiaires, de leurs prochains aidants et des travailleurs de tous les milieux d’hébergement de la communauté de Beauce-Etchemin.

Lors des rendez-vous, des bénévoles spécialement formés écoutent l’histoire des résidents, chantent avec eux, animent les salons et sèment de la joie avec bienveillance, enthousiasme et considération, les trois valeurs au coeur de la raison d’être de cet organisme.

Clowns BECatou est né du désir de Régis Drouin de « servir la communauté » à sa retraite. L’enthousiasme démontré par le bureau de direction formé de Marie Hélène Lepage, Michel Vallée et Pierre Domingue, avec l'appui à la démarche de Luce Dallaire, l’a convaincu d’aller de l’avant. L'organisme compte aussi sur la collaboration d'Alexis Roy.

Déjà, plus de cinquante Rendez-vous BECatou ont animé cinq résidences. Les dix bénévoles recrutés au départ ne suffisant plus, l’organisme est en période de recrutement tellement la demande est forte. Les bénévoles recherchés sont, pour la plupart, des retraités ou des personnes qui ont quelques heures à donner, qui veulent sortir de leur isolement ou tout simplement relever un nouveau défi tout en bénéficiant d’une formation sur mesure.

Si désirez en connaître plus ou faire un don, visitez le site Internet www.becatou.com Pour faire part de votre intérêt à joindre l’équipe de bénévoles, faites parvenir un courriel à [email protected]