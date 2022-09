Centraide lance sa campagne de collecte de dons

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a lancé aujourd’hui sa campagne de collecte de dons annuelle en direct du Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis.

Avec la hausse actuelle du coût de la vie, Centraide invite les Québécois et Québécoises à soutenir les membres les plus vulnérables de leurs communautés afin que personne ne soit laissé derrière.

« La situation actuelle est éprouvante pour des milliers de personnes, mais je pense sincèrement que nous avons collectivement un pouvoir d’action », souligne Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. « Je suis fière de faire partie d’une société qui se retrousse les manches et qui croit en ce pouvoir d’action. Je suis fière de faire partie d’une grande communauté qui ne tente pas de cacher les enjeux sociaux sous le tapis, mais qui choisit plutôt de s’y pencher pour trouver des solutions. »

On peut compter sur quelque 500 entreprises de la région qui prendront part à la campagne Centraide jusqu’à la fin du mois de décembre afin de lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités sociales.

Plusieurs donateurs, bénévoles et représentants d’organismes communautaires étaient présents. De plus, la présidente du conseil d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Annie Gaudreault, ainsi que les quatre coprésidents de cette campagne, Andrée Diumas, directrice générale de Ver-Mac, François Giroux, président de Gentec, Renée Laflamme, vice-présidente exécutive Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier, et Pascal Rochette, directeur général d’Alcoa — Aluminerie de Deschambault étaient également présents.