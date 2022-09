La bande des 7: un projet pour la santé mentale positive des tout-petits

Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches ajoute une corde à son arc avec un tout nouveau projet jeunesse pour la clientèle préscolaire et la petite enfance : La bande des 7.

Ce nouveau projet a pour but de faire connaître les sept astuces de l'organsime pour se recharger, qui sont en fait sept facteurs de protection en santé mentale. Il est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l’importance de prendre soin de soi. L’équipe de Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches s’est donc penchée sur la question afin de favoriser la santé mentale positive chez les tout-petits.

De ce fait, chaque dernier mardi du mois, et ce jusqu’en mars 2023, une nouvelle trousse sera disponible. Chacune des trousses éducatives met de l’avant une astuce et l’un des membres de La bande des 7.

Les professionnels des milieux éducatifs auprès de la clientèle des 4 à 5 ans sont invités à réaliser les ateliers proposés avec les enfants afin de leur faire prendre conscience de l’importance de prendre soin de leur santé mentale, et ce tout au long de leur vie. Les activités réalisées engendreront à coup sûr des conversations intéressantes et plus que pertinentes sur des sujets tels que l’acceptation de soi, l’écoute active, l’exploration de ses valeurs, l’importance d’avoir un bon réseau de soutien social, etc. Les activités fournies dans les trousses éducatives permettront également aux tout-petits de s’amuser tout en apprenant à se découvrir.

Il est maintenant possible pour les établissements de commander ces trousses éducatives en format papier ou de les télécharger gratuitement en format imprimable. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site web de l'organisme, dans l’onglet service, La bande des 7.