Mise en service d'un nouveau camion de pompiers à Vallée-Jonction

Un nouveau camion a fait son entrée à la caserne du Service de sécurité incendie (SSI) de Vallée-Jonction le 24 août dernier et a été mis en service le 25 septembre.

Il s’agit d’une Autopompe 2022 Freightliner M2 112 construit par Rosenbauer en Dakota du Sud, aux États-Unis. Elle vient remplacer l’Autopompe 1994 GMC Top Kick, construite par Maxi Métal à Saint-Georges qui ne respectait plus les normes en matière de sécurité incendie. Ne pouvant plus l’utiliser depuis près de deux ans, la caserne louait un 2002 HME modèle 1871, ancien camion du SSI d’Ottawa, en attendant le remplacement de l’ancienne autopompe.

Le nouveau camion bénéficie d’une cabine d’équipe Smartcab pouvant accueillir quatre personnes en plus du conducteur et du passager. Cinq des six sièges sont des « sièges 911 » dans lesquels sont installés les appareils respiratoires. Ainsi les pompiers peuvent se préparer durant le trajet pour être prêts à intervenir dès leur arrivée sur les lieux de l’appel.

Il peut contenir jusqu’à 1 000 gallons d’eau et 30 gallons de mousse, soit 160 gallons d’eau de plus que son prédécesseur.

Le véhicule est équipé d’une pompe NH55 qui peut combiner un haut volume et une haute pression afin de mieux absorber la chaleur. Ce système utilise 50 % d’eau en moins qu’un système classique. Elle se situe à l’arrière, une spécificité de la compagnie Rosenbauer. Avec cette installation, le SSI de Vallée-Jonction a choisi d’avoir un canon télécommandé en avant. D’ailleurs, cette option bénéficiera aussi aux travaux publics qui pourront l’utiliser pour nettoyer les trottoirs.

Selon le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec, le contrat conclu avec Aréo Feu représente un montant total de 670 304 $ pour ce camion.

Pour l'anecdote, l'opérateur Pierre Grondin, a fait le premier et dernier feu de l’Autopompe 1994 GMC Top Kick ainsi que le premier feu de l'Autopompe 2022 Freightliner M2 112.

Cérémonie push-in et nouvelle image

Les pompiers de Vallée-Jonction ont procédé à la cérémonie « Push-in », en suivant une tradition des États-Unis datant des années 1800. À l'origine, les soldats du feu américains poussaient à la main les équipements à l'intérieur de la caserne après les avoir détachés des chevaux qui les tiraient.

De ce fait, quatre pompiers accompagnés du directeur Daniel Michaud ont poussé le camion à l'intérieur pour sa première entrée dans la caserne.

La caserne a également inauguré une nouvelle image qui leur est propre, tandis qu'avant c'est le blason de la municipalité qui se trouvait sur les véhicules.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.