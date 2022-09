La nouvelle piste cyclable urbaine de Saint-Georges est prête!

La MRC Beauce-Sartigan a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle section de piste cyclable urbaine de Saint-Georges qui s'étend sur 5,4 km.

Cette portion, située entre la 74e Rue, près du Manoir du Quartier, et la 90e Rue, est la première d'un projet qui vise à relier Saint-Georges à la route verte de Notre-Dame-des-Pins, par le secteur Est. Elle est installée sur la voie de chemin de fer qui a été démantelée en automne 2021.

« Ce n'est qu'une première phase, mais on est très fiers. C'est de toute beauté », a indiqué Luc Bergeron, directeur général adjoint de la MRC Beauce-Sartigan lors de la conférence de presse tenue pour l'occasion.

D'une valeur de 2 230 000 $, ce projet a été financé par le gouvernement du Québec, par le biais du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains ainsi que du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. La Ville de Saint-Georges a contribué a investi 390 000 $ et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé ainsi que la MRC Beauce-Sartigan ont également payé une partie de la facture. Près de la moitié du budget a été nécessaire pour les ponceaux pour des raisons de qualité et de sécurité.

Les travaux ont été exécutés par l’entrepreneur général Les Constructions Binet inc. et leur sous-traitant Excavation Lapointe et fils inc. Le projet incluait la réfection des ponceaux, l’amélioration du drainage, la mise en place d’une chaussée comprenant l’asphaltage ainsi que plusieurs aménagements paysagers, dont une aire de repos et des fleurs le long du parcours.

« C'est le premier projet régional sur lequel on s'entend ici au conseil des maires », a confié le maire de Saint-Georges, Claude Morin. « J'espère qu'il y en aura d'autres ! »

Il a également précisé que la Ville travaille à améliorer le réseau cyclable à Saint-Georges.

La deuxième phase du projet serait donc de rejoindre la Véloroute de la Chaudière du côté de la 74e Rue. Puis, la phase trois aurait pour objectif de prolonger l'autre extrémité de la piste cyclable, mais la traversée de l'autoroute 73 impose de fortes contraintes.

Secteur de la 90e rue

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a expliqué que le détour pour traverser la 90e Rue était obligatoire pour des raisons de sécurité. Si la poste cyclable avait continué tout droit, la visibilité très restreinte de l'intersection aurait été beaucoup trop dangereuse. Aussi, une passerelle aurait été trop onéreuse et aurait pu mettre en péril le projet au complet.

« Les marcheurs peuvent passer là, mais quand tu es avec des enfants, qu'ils sont sur leurs petits vélos en arrière c'est trop dangereux. En passant par l'intersection avec les quatre stops, ils sont protégés. »