Le CISSS de Chaudière-Appalaches obtient une certification d'excellence

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse que l'établissement a obtenu la certification Entreprise en santé – Élite +, décernée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), le plus haut niveau de certification octroyé.

Cette norme est reconnue pour offrir un cadre de référence concernant les meilleures pratiques visant à avoir un impact sur la santé et le mieux-être au travail.

Afin de pouvoir continuer à offrir des soins de santé et des services sociaux de qualité à toute la population de Chaudière-Appalaches, l'obtention de cette certification est l'un des moyens pour assurer un engagement et pour promouvoir des pratiques qui favorisent l’attraction, la rétention et la santé globale des employés et des gestionnaires de l’organisation.

« Dans le contexte actuel et à titre de plus grand employeur de Chaudière-Appalaches, il est important que notre personnel soit en bonne santé physique et psychologique afin qu'à son tour, il puisse être pleinement disponible à prendre soin de la santé et du bien-être des citoyens de la région.

La fierté d'avoir obtenu cette certification aura un impact sur la qualité des services offerts par le CISSS de Chaudière-Appalaches, car ultimement, ce sont nos concitoyens qui en bénéficieront », ont commenté conjointement le président-directeur général, Patrick Simard, et la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Josée Soucy.

Cette certification ne constitue pas une fin en soi, mais un engagement envers l'amélioration de la qualité du milieu de travail. « Ainsi, elle nous amène à nous dépasser et à mettre des efforts collectifs afin de prendre soin de ceux qui prennent soin de la population, nos employés et nos gestionnaires, tout en préservant les réussites obtenues », ont conclu les administrateurs de l'établissement.