La Fondation Au Bercail lance sa 8e Campagne des poinsettias

La Fondation Au Bercail organise sa 8e Campagne des poinsettias, qui a pour objectif d'amasser des fonds pour poursuivre son travail de soutien, d’accompagnement et d’hébergement auprès de sa clientèle dans le besoin.

Le temps des fêtes est une période de festivités et de joie pour plusieurs personnes. Pour ceux et celles qui doivent faire appel aux différents services du Bercail (maison d’hébergement, soupe populaire, Accueil inconditionnel), cette période signifie souvent solitude et désespoir.

« Contribuer à la campagne des poinsettias, c’est aussi vous donner l’occasion d’offrir un merveilleux présent à votre entourage ou encore à votre équipe de travail ou simplement d’embellir votre maison ou votre bureau tout en appuyant le Bercail dans sa noble mission », a souligné l'organisme par voie de communiqué de presse.

La Fondation souhaite amasser 15 000 $ pour soutenir les activités du Bercail.

La population est invitée à se procurer un poinsettia avant le 4 novembre prochain, à l’adresse courriel suivante : [email protected] ou par télécopieur au numéro suivant : 418-227-2752.

Vous avez également la possibilité d’acheter un poinsettia ou de faire un don via le site web de la Fondation Au Bercail au aubercail.net/la-fondation/.