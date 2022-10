Saint-Georges: l'Aire ouverte pour les jeunes de 12 à 25 ans est désormais accessible

Les jeunes de 12 à 25 ans de la Beauce et des Etchemins peuvent maintenant avoir accès aux services des intervenants d’Aire ouverte en ligne ou sur place dans les nouveaux locaux situés au 2385, boulevard Dionne à Saint-Georges.

Rappelons que Aire ouverte est un lieu où des services en santé physique et mentale sont offerts aux jeunes de 12 à 25 ans des secteurs de la Beauce et des Etchemins, par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

L’offre de service a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires, afin de répondre aux besoins de la clientèle et de tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations. Les jeunes peuvent être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l’ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d’ordre relationnel, personnel ou familial.

Un milieu unique pour les jeunes

Les adolescents et les jeunes adultes reçoivent un accueil et des services adaptés à leurs besoins par des professionnels disponibles sur place ou en virtuel. Ils les accueillent, les écoutent et les aident à trouver des solutions.

L'aide apportée se fait sans jugement, peu importe la situation, l’occupation ou la condition du jeune.