C'est le Marché de Noël de Saint-Victor en fin de semaine

Le Service numérique québécois en prévention du suicide (suicide.ca) a dévoilé son nouveau numéro court de messagerie texte : le 535353. Le numéro long 1 855-957-5353 demeure disponible et peut être utilisé en tout temps. Avec ce nouveau numéro court de messagerie texte, qui sera plus facile à retenir et à utiliser, l’Association québécoise de ...