C'est la Semaine nationale de l’action communautaire autonome

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) organise la 20e édition de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (#SNACA), dès aujourd'hui.

Le thème retenu pour la campagne cette année est : « Visons juste! Pour la justice sociale et climatique ». Elle se termine le 24 octobre.

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE) participe à cet effort de mobilisation et de reconnaissance. Tout au long de la #SNACA, des organismes de la région s’afficheront aux couleurs de la campagne nationale.

Huit critères précis déterminent ce qu’est l’action communautaire autonome. En résumé, elle est axée sur la transformation sociale par le biais d’organismes qui sont libres de déterminer leur mission, leurs orientations, leur approche d’intervention, leurs pratiques et leur mode de gestion. Même s’ils sont financés par les gouvernements ou divers partenaires, ces organismes restent autonomes et ils appartiennent à la communauté.

La #SNACA se tient chaque année dans la semaine entourant la Journée nationale de l’action communautaire autonome le 23 octobre.

L’objectif est de valoriser le travail des 4 000 organismes d’action communautaire autonome et de rendre hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux 425 000 militants et militantes qui y participent.