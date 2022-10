Vingt-et-un enfants « sauvés » lors d'un exercice des pompiers de Sainte-Marie-de-Beauce

Voir la galerie de photos

Une trentaine de pompiers du service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Marie ont été confrontés à un exercice spécial le samedi 15 octobre.

Leur directeur, Serge Fecteau, a profité d’une offre de Autobus Landry pour simuler un accident impliquant un bus scolaire avec 21 enfants à bord ainsi qu’une voiture avec trois personnes (ici, des mannequins).

Le décor a été installé le vendredi pour que tous les intervenants puissent être prêts samedi matin dès 9 h 30, heure à laquelle le SSI recevait l’appel de cet accident.

Les 21 enfants, âgés entre 10 ans et 15-16 ans, ont très bien joué le jeu, selon Serge Fecteau. Chacun d’eux portait un partout blanc pour ne pas se salir, ainsi qu’un carton indiquant leurs blessures. « Il y en avait avec des chocs nerveux, des bras cassés, des bassins fracturés. Il y en avait qui avaient une commotion cérébrale, et même des morts », a raconté le chef pompier lors d’une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Les parents étaient également invités à se prêter au jeu. « Je leur ai dit : je veux vous voir traverser les rubans de sécurité pour vous approcher, ce sont vos enfants qui sont là. Dites-vous que c’est vrai! » Comme on peut l’apercevoir dans la vidéo de cet article, il y en a qui ont pris leur rôle à cœur.

Qui plus est, Serge Fecteau avait demandé à une de ses pompières de faire comme si l’un des enfants décédés dans l’accident était le sien. « Je voulais qu’elle pète les plombs », a-t-il expliqué. Le but étant de voir comment ses collègues pompiers réagiraient à cette situation.

« C’est sûr qu’un entraînement c’est une pratique, ce n’est pas réel. Mais je vous dirais que pour beaucoup (des pompiers présents) c’était réel, c’est venu les chercher. »

Les enfants, eux, ont aimé ça. Après l'exercice, les pompiers les ont emmenés à la caserne où ils ont pu déguster de la pizza. « Une des plus jeunes était un peu craintive au début. Puis, quand on a fait une photo de groupe à la fin, je suis allée la voir pour savoir comment elle avait trouvé ça et elle m’a dit “J’ai tripé!” », a raconté M. Fecteau en riant.

L’intervention a duré environ 1 h 30. Notons que des ambulanciers de Dessercom, ainsi que des policiers de la Sûreté du Québec étaient aussi sur place.

Cet exercice a permis à l’équipe de pompiers de Sainte-Marie de connaître ses forces et ses faiblesses. « On a des choses à améliorer. La prochaine fois on va peut-être faire notre périmètre de sécurité plus grand et reculer notre poste de contrôle. »

Par exemple, il a été décidé que désormais, sur ce type d’intervention, un pompier serait attitré pour rester auprès des blessés qui sont apportés aux ambulanciers.

« Finalement, c’est de travailler en collaboration avec les policiers et les ambulanciers. On a fait la stabilisation et la sécurité de la scène. On avait de la désincarcération à faire, on avait aussi la protection incendie. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Ce sont tous des domaines qu’on touche au service de sécurité incendie, mais habituellement c’est une situation à la fois, pas toutes celles-ci en même temps. »

L'exercice a été filmé au drone, ce qui permettra à l’équipe de revoir les images et d’étudier ce qui a été fait. En ce sens, tous les pompiers seront rencontrés un par un afin de déterminer ce qui serait à améliorer.

Chef depuis 2020, Serge Fecteau souhaite organiser une simulation par année. Il réfléchit déjà à la mise en scène pour l’année prochaine.