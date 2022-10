C’est sous le thème Retrouvons le sourire que s’est déroulé le grand rendez-vous des citoyens-locataires de Chaudière-Appalaches, le 15 octobre à Lac-Etchermin.

Près d’une trentaine de locataires vivant à faible revenu et provenant de plusieurs MRC de la région ont eu l’occasion de raviver leur flamme de la mobilisation et de la participation citoyenne dans leur milieu de vie.

Cette journée a mis en valeur et a favorisé les apprentissages, la transmission des savoirs et le partage d’expérience. Pour ce faire, des ateliers, axés sur les besoins des locataires ont été offerts : Droits et obligations des locataires, Médiation citoyenne : l’approche relationnelle, Réaliser un projet de A à Z et Accueillir les nouveaux locataires. De plus, un concept de speed dating des Bons coups a permis à des locataires de partager leurs expériences positives de mobilisation afin d’inspirer leurs confrères et leurs consœurs dans leur propre milieu.

« Une fois de plus, les locataires impliqués ont démontré, de façon éloquente, que lorsqu’ils sont soutenus et entendus leurs exemples de solidarité rejaillissent sur l’ensemble de la collectivité », a tenu à préciser Anik Leroux, organisatrice communautaire de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ).

Cette journée animée s’est conclue par une conférence portant sur le pouvoir de l’engagement qui a su en inspirer plus d’un et par un festif tout en musique en l’honneur des locataires présents.

Cette initiative a été mise sur pied grâce à la collaboration de partenaires : Comité locataires impliqués et concertés (CLIC), Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Comité consultatif des résident-es des Appalaches, Association des locations de l’OMH de Thetford et Table de développement social – GRAP de Beauce-Centre. Cet évènement a été soutenu financièrement par le CISSS de Chaudière-Appalaches à partir de la mesure de soutien 2022-2024 des projets en soutien communautaire et en logement social et communautaire ainsi que par le soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire (CTLC), du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et du Comité des partenaires régionaux.