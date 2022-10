Point S Robert Bernard remet 75 habits de neige

L’entreprise Point S Robert Bernard a remis aujourd’hui 75 habits de neige à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins qui les donneront aux familles beauceronnes dans le besoin.

Des enfants de 12 mois à 14 ans auront l’occasion de profiter de l’hiver bien au chaud. « C’est 75 enfants qui sont extrêmement choyés avec des habits de qualité qu’ils n’auraient pas pu nécessairement se procurer. Ça fait quand même une différence dans plusieurs familles. On cible vraiment des familles pour les remettre, alors c’est vraiment des familles qui en ont besoin », nous indique Sandra Fournier, directrice générale de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins.

Dès aujourd’hui, l’équipe classera les manteaux pour ensuite les distribuer à compter de la semaine prochaine. Mentionnons que c’est la deuxième année que l’organisme reçoit ce don et que ce sont 75 nouvelles familles qui en profiteront.

La directrice marketing de Point S Robert Bernard, Audrey Rodrigue explique que chaque année, l’entreprise tente de donner encore plus de manteaux. D'ailleurs, le besoin et de plus en plus criant et est en augmentation. « Donc d’année en année, on essaie aussi de couvrir tout notre territoire. On était très Rive-Sud, et là, Beauce, Matane, Montréal, on a ajouté des secteurs où l’on trouvait important d’être aussi. »

C’est dans le cadre de sa 5e campagne annuelle que l’entreprise qui œuvre dans l’industrie des services mécaniques et des pneus, en collaboration avec Nokian Tyres, que les vêtements d’hiver ont été remit. La Beauce fait partie des neuf régions du Québec choisies pour ce don. Un total de plus de 1 100 habits de neige neufs ont été donnés.

« Pour une seconde fois cette année, nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’aide de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins afin d’offrir aux familles et à leurs enfants un peu de tranquillité d’esprit en cette saison hivernale, souligne Patrick Labrecque, vice-président du Groupe Robert Bernard. Nous sommes très heureux d’avoir mis sur pied cette campagne de soutien communautaire il y a 5 ans déjà afin de permettre aux jeunes de profiter de notre hiver au maximum. »